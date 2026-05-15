Nazara Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nazara Technologies hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,27 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 INR je Aktie generiert.

Nazara Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,98 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 2,62 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nazara Technologies 2,37 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 18,29 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 16,24 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at