NB Bancorp öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NB Bancorp hat sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NB Bancorp 0,330 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 110,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 80,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at