NB Bancorp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NB Bancorp hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 USD, nach 0,390 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 39,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 117,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 84,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at