|
02.02.2026 06:31:29
NB Footwear hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
NB Footwear hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
NB Footwear hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 INR je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!