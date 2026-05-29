NB Footwear präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NB Footwear präsentierte in der am 27.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,120 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,170 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at