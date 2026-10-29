Ball Aktie
WKN: 860408 / ISIN: US0584981064
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29.10.2026 10:02:00
NBA star LaMelo Ball is selling his $2.6 million luxury condo in Charlotte after leaving the Hornets
NBA point guard LaMelo Ball is making another major move: selling his $2.6 million home in one of Uptown Charlotte’s most exclusive residential buildings.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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