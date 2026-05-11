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11.05.2026 14:00:02
NBC to Turn Wordle Into a TV Game Show, With Savannah Guthrie as Host
The word puzzle published by The New York Times is the inspiration for a game show that will begin airing next year. Jimmy Fallon is a producer.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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