NBCC (India) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NBCC (India) hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,89 INR, nach 0,650 INR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 45,60 Milliarden INR – eine Minderung von 1,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 46,43 Milliarden INR eingefahren.

NBCC (India) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,67 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,00 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat NBCC (India) im vergangenen Geschäftsjahr 128,89 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NBCC (India) 116,65 Milliarden INR umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,45 INR und einen Umsatz von 133,27 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.at