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13.08.2026 06:31:29
NBCC (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
NBCC (India) hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,490 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 22,60 Milliarden INR, gegenüber 23,91 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,51 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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