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09.11.2026 06:31:29
NBHSA A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
NBHSA A hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -20,380 USD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,36 Prozent auf 112,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 99,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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