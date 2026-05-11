NBHSA A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NBHSA A hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 55,81 USD. Im Vorjahresquartal hatten -126,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 97,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 95,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at