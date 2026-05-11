NBHSA B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NBHSA B hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 11,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -25,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,58 Prozent auf 97,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at