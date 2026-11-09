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09.11.2026 06:31:29
NBHSA B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
NBHSA B ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NBHSA B die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -4,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 112,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 99,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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