NBHSA B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NBHSA B ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NBHSA B die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -4,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 112,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 99,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at