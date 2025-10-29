NBT Bancor: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NBT Bancor gab am 27.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat NBT Bancor mit einem Umsatz von insgesamt 241,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 201,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19,77 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at