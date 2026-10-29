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29.10.2026 06:31:29
NBT Bancor: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
NBT Bancor hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 245,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 241,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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