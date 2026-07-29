NBT Bancor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NBT Bancor hat am 27.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,440 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat NBT Bancor mit einem Umsatz von insgesamt 235,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 224,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,89 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at