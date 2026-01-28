NBT Bancor: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NBT Bancor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,05 Prozent auf 238,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 200,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,33 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,97 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 906,49 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 788,39 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at