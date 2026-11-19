Bancorp Aktie
WKN: A0DPKZ / ISIN: US05969A1051
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19.11.2026 18:00:02
NBT Bancorp: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, NBT Bancorp (NASDAQ:NBTB) reported record quarterly net interest income of $143 million. Consistent net interest income (the profit earned from interest-bearing assets minus interest paid on deposits) builds a durable foundation for earnings compounding over time. A diversified business model provides steady revenue growth across shifting interest rate environments.
Three takeaways from the call stand out for investors.
Major microchip manufacturing and research developments across Upstate New York create broad economic activity. Commercial construction and infrastructure projects generate demand for local business lending and banking services.
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Nachrichten zu Bancorp IncShs
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28.10.26
|Ausblick: Bancorp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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