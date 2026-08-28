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28.08.2026 06:31:29
NBTM New Materials Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NBTM New Materials Group gab am 27.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,240 CNY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,54 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,47 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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