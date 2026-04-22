|
22.04.2026 06:31:29
NBTM New Materials Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
NBTM New Materials Group hat am 20.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,20 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NBTM New Materials Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 CNY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,38 Prozent auf 1,54 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,44 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!