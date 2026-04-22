NBTM New Materials Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NBTM New Materials Group hat am 20.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,20 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NBTM New Materials Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,38 Prozent auf 1,54 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,44 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at