30.10.2025 06:31:28
NBTM New Materials Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
NBTM New Materials Group hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,25 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NBTM New Materials Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,48 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,25 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
