NC Corp Swings To Earnings In Q2; Shares Up

(RTTNews) - NC Corp. (036570.KS), a South Korean video game publisher, on Tuesday reported net income in the second quarter compared with loss in the previous year.

For the second quarter, net income attributable to shareholders of the parent company came in at KRW 124.64 billion compared with loss of KRW 35.41 billion in the previous year.

Operating income jumped to KRW 173.86 billion from KRW 15.08 billion in the prior year.

Sales increased to KRW 770.50 billion from KRW 382.39 billion in the previous year.

NC Corp is currently trading 7.61% higher at KRW 261,000 on the Korean Stock Exchange.