NCAB Group Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NCAB Group Registered hat am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,330 SEK je Aktie vermeldet.

NCAB Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,46 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 54,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 949,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,629 SEK je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,33 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at