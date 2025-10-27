NCAB Group Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NCAB Group Registered lud am 24.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 SEK, nach 0,270 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 949,2 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 898,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

