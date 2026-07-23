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23.07.2026 06:31:29
NCAB Group Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
NCAB Group Registered hat am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 SEK erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,17 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 934,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,420 SEK sowie einem Umsatz von 1,13 Milliarden SEK gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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