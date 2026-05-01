NCC (A): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NCC (A) hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,90 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NCC (A) -1,390 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,65 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 12,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,08 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von 1,725 SEK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 10,11 Milliarden SEK gesehen.

Redaktion finanzen.at