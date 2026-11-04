NCC (A) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NCC (A) stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,34 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NCC (A) einen Umsatz von 14,17 Milliarden SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at