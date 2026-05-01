NCC (B, FRIA): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NCC (B, FRIA) hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,90 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,390 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,65 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 11,08 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Verlust je Aktie von 1,725 SEK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 10,11 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.at