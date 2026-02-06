NCC (B, FRIA) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NCC (B, FRIA) lud am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -7,39 SEK. Ein Jahr zuvor waren 7,37 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NCC (B, FRIA) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,93 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 20,32 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 6,06 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 16,03 Milliarden SEK gelegen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,45 SEK beziffert, während im Vorjahr 16,08 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 55,72 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 61,61 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 14,76 SEK gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 55,82 Milliarden SEK geschätzt.

