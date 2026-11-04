NCC (B, FRIA): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NCC (B, FRIA) hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,34 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,17 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at