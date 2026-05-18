NCC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NCC hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 680,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 707,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,120 USD. Im letzten Jahr hatte NCC einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 10,25 Prozent auf 2,36 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte NCC 2,63 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at