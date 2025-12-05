nCino: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

nCino lud am 03.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 152,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 138,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at