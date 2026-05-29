nCino gewährte Anlegern Blick in die Bücher

nCino lud am 27.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte nCino 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 159,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte nCino 144,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at