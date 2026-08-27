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27.08.2026 06:31:29
nCino hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
nCino hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 0,05 USD gegenüber -0,130 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat nCino mit einem Umsatz von insgesamt 161,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 148,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,19 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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