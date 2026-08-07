nCino Aktie
WKN DE: A2P7VE / ISIN: US63947U1079
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07.08.2026 02:44:17
nCino Is Beating Its Guidance, but the Stock Is Down 30%. Here's How to Read a CEO Sale
Sean Desmond, the CEO and president of nCino, Inc. (NASDAQ:NCNO), sold 40,490 shares of common stock on August 4 and August 5, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($19.31); post-transaction value based on August 5 market close ($19.23).nCino is a leading SaaS provider to the financial services sector with a market capitalization of $2.1 billion and TTM revenue of $610.1 million. The company's cloud-based Bank Operating System leverages advanced AI/ML capabilities to address the operational digitalization needs of financial institutions across the United States and internationally. nCino's competitive advantage derives from its specialized focus on financial services workflows, deep domain expertise, and integrated platform approach that enables clients to streamline complex regulatory and operational processes.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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