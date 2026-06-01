NCL Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NCL Industries hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,81 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,48 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat NCL Industries im vergangenen Quartal 4,00 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NCL Industries 3,83 Milliarden INR umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 21,62 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,52 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat NCL Industries in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,22 Milliarden INR im Vergleich zu 14,11 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at