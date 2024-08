NCL Research Financial Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

NCL Research Financial Services stellte am 13.08.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite hat NCL Research Financial Services im vergangenen Quartal -11,3 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 209,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NCL Research Financial Services 10,4 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at