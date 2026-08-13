|
13.08.2026 06:31:29
NCL Research Financial Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NCL Research Financial Services hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,01 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NCL Research Financial Services 0,020 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,2 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 14,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,0 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!