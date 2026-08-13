NCL Research Financial Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NCL Research Financial Services hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,01 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NCL Research Financial Services 0,020 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,2 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 14,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,0 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at