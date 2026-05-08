NCR ATMCo LLC Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NCR ATMCo LLC Registered hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,230 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 1,04 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 980,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at