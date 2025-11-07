NCR ATMCo LLC Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NCR ATMCo LLC Registered lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat NCR ATMCo LLC Registered im vergangenen Quartal 1,12 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NCR ATMCo LLC Registered 1,08 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at