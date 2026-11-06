NCR ATMCo LLC Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NCR ATMCo LLC Registered hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

NCR ATMCo LLC Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,10 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at