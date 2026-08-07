NCR ATMCo LLC Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NCR ATMCo LLC Registered hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,86 USD. Im letzten Jahr hatte NCR ATMCo LLC Registered einen Gewinn von 0,600 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,10 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at