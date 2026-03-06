NCS Multistage: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NCS Multistage hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 45,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 8,65 USD beziffert, während im Vorjahr 2,55 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 183,63 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 162,56 Millionen USD in den Büchern gestanden.

