NCS Multistage stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NCS Multistage hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

NCS Multistage hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,51 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,74 Prozent auf 45,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at