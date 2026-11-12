NCsoft: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NCsoft hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 736,82 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17878,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 686,49 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 90,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 360,04 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at