NCsoft gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NCsoft ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NCsoft die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 5785,36 KRW. Im letzten Jahr hatte NCsoft einen Gewinn von -1826,000 KRW je Aktie eingefahren.

NCsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 770,50 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 101,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 382,39 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at