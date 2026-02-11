NCsoft vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NCsoft präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 110,33 KRW. Im Vorjahresquartal waren -329,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 404,22 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 409,41 Milliarden KRW umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1598,87 KRW sowie einen Umsatz von 419,07 Milliarden KRW prognostiziert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 15790,73 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 4728,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,51 Prozent auf 1 506,93 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 578,12 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 15504,84 KRW je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 1 525,02 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at