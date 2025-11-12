NCsoft zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NCsoft lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16092,59 KRW. Im Vorjahresviertel hatte NCsoft -1339,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 360,04 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 401,94 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 7655,20 KRW sowie einem Umsatz von 367,07 Milliarden KRW in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at