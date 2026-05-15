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15.05.2026 06:31:29
NCsoft zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
NCsoft hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 6905,91 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NCsoft 1947,00 KRW je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 557,38 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 360,28 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 6348,38 KRW sowie einem Umsatz von 535,15 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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