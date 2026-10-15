NCXX legte Quartalsergebnis vor

NCXX äußerte sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 7,48 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,84 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 853,3 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 22,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at